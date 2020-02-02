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Google, 2019'da kullanıcılara 6.5 milyon dolar ödül verdi

Google, geçtiğimiz yıl güvenlik açıklarını bulan kullanıcılara 6.5 milyon dolar para ödedi.

Haber Merkezi | 02.02.2020 - 13:47..
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Birçok teknoloji şirketi, gözünden kaçırdığı açıkların kullanıcılar tarafından tespit edilebilmesi için çeşitli ödül programlarına başvuruyor. Bu şirketlerden biri olan Google, açığını bulan kullanıcılara 2019 yılında toplam 6.5 milyon dolar verdi.

10 YILDA 21 MİLYON DOLAR DAĞITTI

Google'ın geçtiğimiz yıl ödediği 6.5 milyon dolarlık ödül, bir önceki yıl ödediği 3.4 milyar doların neredeyse iki katı. Şirket, güvenlik açığı ödül programları kapsamında 2010 yılından bu yana 21 milyon dolardan fazla ödül dağıttı.

google

EN FAZLA ÖDÜL GOOGLE SERVİSLERİNDE

Google'ın 2019 yılında dağıttığı ödüllerin dağılımına baktığımızda, en fazla ödülün Google servislerinde açık bulan kullanıcılara gittiğini görüyoruz. Şirket, kendi servislerinde açık bulanlara 2.1 milyon dolar ödeme yaptı.

Google, geçtiğimiz yıl android işletim sisteminde açık bulanlara toplam 1.9 milyon dolar, Chrome'da açık bulanlara 1 milyon dolar ve Google Play'de açık bulanlara ise 800 milyon dolar dağıttı.

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Google, 2019'da kullanıcılara 6.5 milyon dolar ödül verdi

Google, 2019'da kullanıcılara 6.5 milyon dolar ödül verdi

Google, 2019'da kullanıcılara 6.5 milyon dolar ödül verdi

Google, 2019'da kullanıcılara 6.5 milyon dolar ödül verdi

Google, 2019'da kullanıcılara 6.5 milyon dolar ödül verdi

Google, 2019'da kullanıcılara 6.5 milyon dolar ödül verdiGoogle, 2019'da kullanıcılara 6.5 milyon dolar ödül verdi

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