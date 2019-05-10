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Google, Android Q Beta'yı destekleyen 21 telefonu açıkladı

Google, şu anda hâlâ test aşamasında olan Android Q Beta 3'ü destekleyen akıllı telefon üreticilerini ve telefon modellerini yayınladı.

Haber Merkezi | 10.05.2019 - 10:05..
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Android'in en yeni sürümü olacak Android Q ile ilgili çalışmalar, tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda beta test aşamasında olan Google'ın yeni işletim sistemi, çeşitli geliştirmelerden sonra dünya genelinde yayınlanacak. Android Q ile ilgili gelen bütün özellikleri öğrenmek için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

 

Google, her yıl düzenlenen geliştirici konferansı I/O 2019'da hangi telefonların Android Q beta test aşamaasına katılabileceklerini açıkladı. Google, toplamda 21 adet akıllı telefon açıklarken, listede Samsung'un olmaması ise dikkat çekti.

android q

İŞTE ANDROID Q'NUN EN SON BETA SÜRÜMÜYLE UYUMLU TELEFONLAR:

  • Asus ZenFone 5Z
  • Essential Phone
  • Huawei Mate 20 Pro
  • LG G8
  • Nokia 8.1
  • OnePlus 6T
  • Oppo Reno
  • Realme 3 Pro
  • Sony Xperia XZ3
  • TECNO SPARK 3 Pro
  • Vivo X27
  • Vivo NEX S
  • Vivo NEX A
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi Mix 3 5G
  • Google Pixel 3
  • Google Pixel 3 XL
  • Google Pixel 2
  • Google Pixel 2 XL
  • Google Pixel
  • Google Pixel XL

Her ne kadar Samsung gibi büyük bir akıllı telefon üreticisinin beta testinde olmadığı göze çarpsa da daha küçük akıllı telefon şirketlerinin listede olması sevindirici. Google ayrıca OnePlus, OnePlus 6 ve OnePlus 7 serisinin Android Q'ya erken erişime sahip olacağını da açıkladı.

android q

Birçok yenilik ile birlikte karşımıza çıkacak Android Q işletim sisteminin, bu yılın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor. Akıllı telefon üreticileri hangi telefonlarının Android Q güncellemesi alacağını açıkladığında sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

Google I/O 2019 etkinliğiyle ilgili haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Etkinlikle ilgili diğer haberlerimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

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