Google, Android Q Beta'yı destekleyen 21 telefonu açıkladı

Android'in en yeni sürümü olacak Android Q ile ilgili çalışmalar, tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda beta test aşamasında olan Google'ın yeni işletim sistemi, çeşitli geliştirmelerden sonra dünya genelinde yayınlanacak. Android Q ile ilgili gelen bütün özellikleri öğrenmek için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Google, her yıl düzenlenen geliştirici konferansı I/O 2019'da hangi telefonların Android Q beta test aşamaasına katılabileceklerini açıkladı. Google, toplamda 21 adet akıllı telefon açıklarken, listede Samsung'un olmaması ise dikkat çekti.

İŞTE ANDROID Q'NUN EN SON BETA SÜRÜMÜYLE UYUMLU TELEFONLAR:

Asus ZenFone 5Z

Essential Phone

Huawei Mate 20 Pro

LG G8

Nokia 8.1

OnePlus 6T

Oppo Reno

Realme 3 Pro

Sony Xperia XZ3

TECNO SPARK 3 Pro

Vivo X27

Vivo NEX S

Vivo NEX A

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel

Google Pixel XL

Her ne kadar Samsung gibi büyük bir akıllı telefon üreticisinin beta testinde olmadığı göze çarpsa da daha küçük akıllı telefon şirketlerinin listede olması sevindirici. Google ayrıca OnePlus, OnePlus 6 ve OnePlus 7 serisinin Android Q'ya erken erişime sahip olacağını da açıkladı.

Birçok yenilik ile birlikte karşımıza çıkacak Android Q işletim sisteminin, bu yılın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor. Akıllı telefon üreticileri hangi telefonlarının Android Q güncellemesi alacağını açıkladığında sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

Google I/O 2019 etkinliğiyle ilgili haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Etkinlikle ilgili diğer haberlerimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.