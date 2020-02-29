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Google, 'artık gün'e özel doodle yaptı

Arama motoru Google, dört yılda bir yaşanan artık gün için "doodle" hazırladı.

AA | 29.02.2020 - 10:28..
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Google'a girenler, artık gün için hazırlanan doodle ile karşılaştı.

Logoyu tıklayanlar artık gün ile ilgili yayımlanan haberler ve bilgilerin yer aldığı sayfalara yönlendirildi.

29 ŞUBAT İÇİN DOODLE

Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü yaklaşık 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Her 4 yılda bir takvimde biriken 6 saatler 24 saate denk geliyor ve "artık" bir gün ortaya çıkıyor.

Dört yılda bir şubat ayı 29 gün çekerken, bugün "artık gün", içinde bulunduğu yıl ise "artık yıl" olarak adlandırılıyor.

Google, 'artık gün'e özel doodle yaptı

GOOGLE'IN DOODLE ÇALIŞMALARI

Doodle uygulamaları ise dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

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