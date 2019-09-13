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Google, Fransa'ya 965 milyon euro ceza ödeyecek

Arama devi Google'ın, Fransa'ya 965 milyon euro vergi cezası ödeyeceği açıklandı.

AA | 13.09.2019 - 09:38..
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Son yıllarda dünya genelindeki dev şirketler, ödediği cezalarla gündemde. Özellikle ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun Facebook'a verdiği 5 milyar dolarlık rekor ceza, oldukça konuşulmuştu. Şimdi ise ceza ödeme sırası Google'da. İnternet devi Google, Fransa'ya 965 milyon euro vergi cezası ödeyecek.

Bu miktarın 500 milyon eurosunun, vergi kaçakçılığına ilişkin 2015'ten bu yana süren bir soruşturmada, Paris mali savcılığı ile varılan anlaşma çerçevesinde ödeneceği ifade edildi.

google

DEV ŞİRKETLER VERGİLENDİRİLECEK

Fransa Ulusal Meclisi; Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını, geçtiğimiz temmuz ayında onaylamıştı. Yasaya göre internet devleri, Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 oranında vergilendirilecek.

Yaklaşık 30 şirkete uygulanacak vergiden, Fransa'nın bu yıl 400 milyon, gelecek yıl ise 650 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

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