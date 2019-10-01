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Google, giriş seviyesi telefonlar için Android 10 Go'yu duyurdu

Google, daha düşük seviye android akıllı telefonlar için Android 10 Go Edition sürümünü, resmi olarak yayınladı.

Haber Merkezi | 01.10.2019 - 15:17..
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Google'ın, daha düşük seviye akıllı telefonlar için geliştirdiği Android Go işletim sistemi, birçok akıllı telefon modelinde kullanılabiliyor. Şirket, Android 10'u resmi olarak tanıtmasının ardından, şimdi de Android 10 Go sürümünü yayınladı.

Android 10 Go, 1,5 GB ve daha düşük RAM kapasitesine sahip akıllı telefonlar için geliştirildi. Android'in daha hafif bir sürümü olarak karşımıza çıkan Android 10 Go, düşük seviye akıllı telefonların hızını ve güvenliğini artırıyor.

android 10 go

Android 10 Go, işletim sisteminin önceki sürümüne kıyasla, yüzde 10 daha hızlı uygulama başlatma süresinin yanı sıra, daha verimli bellek yönetimi ile daha performanslı uygulama kullanımı vadediyor. Google, giriş seviyesi mobil donanımda bulunan performans kısıtlamaları dikkate alınarak geliştirilen Adiantum şifreleme desteğini de bu sürümle, telefonlara getiriyor.

SIKIŞTIRILMIŞ UYGULAMALAR

Giriş seviyesi akıllı telefonlarda, genellikle yetersiz depolama alanı sorunu oluşuyor. Bunun farkında olan Google, Android 10 Go ile birlikte sıkıştırılmış uygulamalar kullanıyor. Bu sayede kullanılan depolama alanı oldukça azalıyor ve kullanıcılara daha fazla alan kalıyor.

android go

Uber, Facebook Messenger, Twitter ve Spotify gibi popüler uygulamaların yeniden tasarlandığı Android 10 Go sürümü, 1.600'den fazla Android Go destekli akıllı telefonlarda kullanılabiliyor.

Siz de Android 10 Go güncellemesinin telefonunuza gelip gelmediğini öğrenmek için, Ayarlar bölümündeki 'Yazılım güncelleştirmeleri' bölümünü kontrol edebilirsiniz.

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Google, giriş seviyesi telefonlar için Android 10 Go'yu duyurdu

Google, giriş seviyesi telefonlar için Android 10 Go'yu duyurdu

Google, giriş seviyesi telefonlar için Android 10 Go'yu duyurdu

Google, giriş seviyesi telefonlar için Android 10 Go'yu duyurdu

Google, giriş seviyesi telefonlar için Android 10 Go'yu duyurdu

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