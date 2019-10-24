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Google: Kuantum bilgisayarı ürettik

Google yetkilisi, mevcut en hızlı süper bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede bitiren ve kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar yaptıklarını açıkladı.

AA | 24.10.2019 - 07:19..
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Google'ın kendi bünyesinde geliştirdiği kuantum çip kullanılarak yapılan testlerin sonuçları yayınlandı.

10 BİN YILLIK İŞLEMİ 200 SANİYEDE ÇÖZÜYOR

Bilimsel Nature dergisinde yayınlanan sonuçlara göre; şirketin yetkilisi, dünyanın en hızlı süper bilgisayarının çözmesi için 10 bin yıl sürecek bir işlemi sadece 200 saniyede gerçekleştiren makine tasarladıklarını öne sürdü.

Google: Kuantum bilgisayarı ürettik

"YENİ BİR YOLCULUĞA BAŞLADIK"

Google Mühendislik Direktörü Hartmut Neven, söz konusu başarının kendini bu işe adamış kişilerin uzun yıllar süren araştırmaların sonucunda geldiğini vurgulayarak, "Bu yeni bir yolculuğun başlangıcı. Bu teknolojiyi nasıl çalıştıracağımıza bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Google: Kuantum bilgisayarı ürettik

RAKİP IBM: ABARTMAYIN

Teknoloji alanındaki rakip şirketlerden IBM ise Google'ın bilgisayar işlemlerindeki zorlukları fazla abarttığını ve ilgili işlemlerin yeterli yükleme kapasitesi bulunan normal bilgisayarlarla 2,5 günde çözülebileceğini savundu.

Google: Kuantum bilgisayarı ürettik

Google: Kuantum bilgisayarı ürettik

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