Google Pixel 4 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor. Özellikle Pixel 3 serisinin tek kamerayla muhteşem fotoğraflar çekmesi, kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmişti. Google, şimdi ise çok yakında Pixel 4 serisini tanıtarak akıllı telefon piyasasını sallamaya hazırlanıyor.

İnternet ortamına daha önce sızan bazı görüntülere göre Pixel 4 serisinin neye benzediğini az çok tahmin edebiliyoruz. Ancak şimdiye kadar bu telefonların ne zaman tanıtılacağına dair hiçbir bilgi paylaşılmamıştı. Önceden sızdırdığı telefon bilgileriyle tanınan Evan Blass, Pixel 4 serisinin tanıtılacağı tarihi açıkladı.

15 EKİM’DE TANITILACAK

Geçen yıl Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinin 8 Ekim’de tanıtıldığına dikkat çeken Evan Blass, yeni Pixel 4 modellerinin 18 Ekim’de tanıtılacağını açıkladı. Bu tarih her ne kadar Google tarafından doğrulanmasa da Pixel 4 serisinin bu tarihte tanıtılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

GOOGLE PIXEL 4’ÖZELLİKLERİ

3040 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 6.23 inçlik 90Hz bir ekran ile satışa çıkması beklenen Google Pixel 4, gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alacak. 8 GB RAM ile gelecek telefonun arka kısmında ise iki adet oldukça güçlü kamera yer alacak.

Google Pixel 4 hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmemiz için ekim ayını beklememiz gerekecek.

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