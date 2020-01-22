Google'ın arama görünümünü değiştirmesi tepki çekti

Dünyanın en popüler arama motoru Google, zaman zaman tasarımsal değişiklikler yaparak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Şirket, birkaç aydır bazı kullanıcılarla test ettiği yeni arama görünümünü geçtiğimiz günlerde herkese açık hale getirdi.

Yeni tasarımla birlikte, web sitesi ismi ve ikonu üst tarafta yer alırken; site başlıkları ve açıklama metinleri ise alt kısımda yer alıyor.

Google, kullanıcıların nereye yönlendirildiklerini net bir şekilde anlaması için böyle bir değişiklik yaptığını dile getirse de bazı kullanıcılar,yeni tasarımdan pek de hoşlanmadı.

SONUÇLAR DAHA KARMAŞIK HALE GELDİ

Kullanıcıların eski tasarıma alışmalarından mıdır bilinmez ama birçok kullanıcı için yeni arama sonuçları, daha karmaşık hale gelmiş gibi görünüyor. Birçok kullanıcı, herhangi bir arama yaptığında site ikonlarını görmek istemediğini belirtiyor.

Eski tasarım / Yeni tasarım:

Google, genellikle kullanıcı deneyimini veya sonuçlarını iyileştirmek için zaman zaman değişiklikler yapıyor. Örneğin şirket, geçtiğimiz haftalarda arama algoritmasını değiştirerek, kelimelerin bir cümlede birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu daha iyi anladığını ve sonuçları iyileştirdiğini açıklamıştı.

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