Gözetimsiz sınav uygulaması yaygınlaşıyor

Gözetimsiz sınav, Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Cengiz Topel Ortaokulu'nda da uygulanmaya başlandı. Bir süre önce Kahramanmaraş'taki bir okulda uygulanan gözetimsiz sınavlar, Patnos ilçesindeki Cengiz Topel Ortaokulu'nda da "Biz size güveniyor ve inanıyoruz" temasıyla başlatıldı.

ÖĞRETMENSİZ SINAV

Uygulamayla öğrenciler, öğretmensiz sınıflarda sınava giriyor. Okul müdürü Sebahattin Kılıç, Bakan Selçuk'un, "Biz hepimiz öğrenme yolculuğundayız. İsterim ki bir okul çıksın gözetimsiz sınav yapıyoruz desin. İsterim ki bir başka okul eleştirel düşüncenin örneği olsun" sözlerini hatırlattı.

"ALIŞKANLIK HALİNE GELSİN İSTİYORUZ"

Okul müdürü Sebahattin Kılıç, "Okulumuzda şu an sınav haftasındayız ve çok önemli bir projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un, gözetimsiz sınav hayalini okulumuzda denemek istedik. Öğrencilerimiz birbirine bakmadan, kopya çekmeden yazılılarına devam edecekler. Bu olumlu ve ılımlı davranışlar alışkanlık haline gelsin istiyoruz. İnsanımızı bu şekilde yetiştirebilmenin mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Yaparak, yaşayarak ve uygulayarak eğitimi burada birebir aktarmak istiyoruz" dedi.



