Grand Theft Auto 6 gelecek yıl piyasaya sürülecek

Grand Theft Auto, kısa adıyla GTA, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en iyi oyun serilerinden bir tanesi.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 7 yıl geçmesine rağmen hala en çok oynanan oyunların başında geliyor. Ayrıca geliştirici şirket, oyunun online sürümüne sürekli güncellemelet getirerek günümüzde de popüler olmasını sağlıyor.

2018'de açıklanan rakamlara göre tam 95 milyon adet satan GTA 5, yavaş yavaş yerini GTA 6'ya bırakmaya hazırlanıyor.

Her ne kadar oyunla ilgili şimdiye kadar pek fazla bilgi bulunmasa da 4Chan isimli site, oyunun 25 Mart tarihinde tanıtılacağını iddia etmişti. Ancak son gelen raporlar, oyunun tanıtılsa bile gelecek yıl piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

GTA 6 GELECEK YIL PİYASAYA SÜRÜLECEK

Rockstar'ın ana şirketi Take-Two Interactive tarafından yayınlanan yeni raporlar, GTA 6'nin 2021 yılında PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarına geleceğini gösteriyor. Şirket, büyük ihtimalle oyunun PC sürümünü de yayınlayacak, ancak bu konu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Söz konusu rapor, Rockstar'ın ana şirketi Take-Two'nun koronavirüs nedeniyle oldukça etkilendiğini gösteriyor. Şirket, salgın nedeniyle birçok ofisini ve stüdyosunu kapattı ve evden çalışma sistemine geçti. Ancak koronavirüs salgını, şirketin hisselerini bir hayli düşürdü.

Sonuç olarak Rockstar'ın üzerinde çalıştığı GTA 6'nın geliştirilme süreci şu an için oldukça yavaşladı. Şirket, oyunun yapımı için acele etmeyecek ve gelecek yıla kadar hataları da gidererek GTA 6'yı sorunsuz bir şekilde piyasaya sürecek.