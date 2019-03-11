taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.43865
Euro
6.1223
Altın
1296.655
Borsa
101845.84
Gram Altın
226.73

Gülben Ergen, müzisyen Emre Irmak'la aşk yaşıyor.

Gülben Ergen, müzisyen Emre Irmak'la yeni bir aşka yelken açtı. Ergen'in yeni sevgilisi ile evlilik yolunda adım atacağı belirtiliyor.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 13:00..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Eylül ayında Burak Törer ile ilişkisine nokta koyan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yeni bir aşka yelken açtı.

Gülben Ergen, müzisyen Emre Irmak'la aşk yaşıyor.

İLİŞKİ EVLİLİK YOLUNDA İLERLİYOR

2008 yılında piyasaya sürdüğü 'Sürpriz' şarkısının bestecilerinden olan Emre Irmak'la yeni bir ilişkiye başladığı öne sürülen Ergen'in, yakın bir zamanda evleneceği de yine iddialar arasında.

Gülben Ergen, müzisyen Emre Irmak'la aşk yaşıyor.

Gülben Ergen, müzisyen Emre Irmak'la aşk yaşıyor.

ŞEHRAZAT İLE DOSTLUĞUNU BİTİRDİ

Öte yandan Emre Irmak, Gülben Ergen ile yakın dostluğu bulunan söz yazarı ve şarkıcı Şehrazat'ın da eski sevgilisi. İddialara göre Ergen'in bu ilişkiden haberdar olduğu ve yakın dostu Şehrazat ile yollarını ayırdığı bildiriliyor.

Gülben Ergen, müzisyen Emre Irmak'la aşk yaşıyor.

AÇIKLAMA YOK

Bir süredir müzisyen Emre Irmak’la aşk yaşayan ünlü şarkıcı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Gülben Ergen, müzisyen Emre Irmak'la aşk yaşıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

196
Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

33
Karius oyundan çıkmak istedi

Karius oyundan çıkmak istedi

22
Kuveytlilerin en çok sevdiği lider Erdoğan

Kuveytlilerin en çok sevdiği lider Erdoğan

81
Sıfır gümrük ile 200 bin ton patates ithal edilebilecek

Sıfır gümrük ile 200 bin ton patates ithal edilebilecek

385
Hatice kalçasını gösterdi

Hatice kalçasını gösterdi

89
THY yolcuları uyardı: Büyük taşınma 6 Nisan'da

THY yolcuları uyardı: Büyük taşınma 6 Nisan'da

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir