Gülben Ergen, müzisyen Emre Irmak'la aşk yaşıyor.

Eylül ayında Burak Törer ile ilişkisine nokta koyan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yeni bir aşka yelken açtı.

İLİŞKİ EVLİLİK YOLUNDA İLERLİYOR

2008 yılında piyasaya sürdüğü 'Sürpriz' şarkısının bestecilerinden olan Emre Irmak'la yeni bir ilişkiye başladığı öne sürülen Ergen'in, yakın bir zamanda evleneceği de yine iddialar arasında.

ŞEHRAZAT İLE DOSTLUĞUNU BİTİRDİ

Öte yandan Emre Irmak, Gülben Ergen ile yakın dostluğu bulunan söz yazarı ve şarkıcı Şehrazat'ın da eski sevgilisi. İddialara göre Ergen'in bu ilişkiden haberdar olduğu ve yakın dostu Şehrazat ile yollarını ayırdığı bildiriliyor.

AÇIKLAMA YOK

Bir süredir müzisyen Emre Irmak’la aşk yaşayan ünlü şarkıcı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.