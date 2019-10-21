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Gülben Ergen'den duygusal paylaşım

12 yıl önce ikiz çocuklarını kucağına alan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından eski bir fotoğraf paylaştı.

Haber Merkezi | 21.10.2019 - 14:55..
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Şarkıcı Gülben Ergen'in Mustafa Erdoğan ile evliliğinden olan ikizleri Ares ve Güney, 2009 yılında dünyaya gelmişti. Ergen, kucağında iki çocuğuyla verdiği pozu Instagram'da paylaştı.

"DELİP GEÇENLER VAR"

Ergen, fotoğrafın altına şu notu düştü: "12 yıldır iki kolumda iki canı taşırken, ayak bileğimi sımsıkı kavrayan bir can daha var. İki kolumu, bir bacağımı yok sayıp, tek ayakla yürürken... Ettik dört can. Sağa bakarken, solu hissedip , bir çaprazdan, bir arkadan gelecek darbelere eğilirken, bizden teğet geçti mermiler. Evlatlar hissetmeden, beni delip geçenleri saymazsak."

Gülben Ergen'den duygusal paylaşım

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