1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi

Yeni tip sürücü belgeleri 1 Ocak 2016'da verilmeye başlanmış, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için başlangıçta son tarih 31 Aralık 2020 olarak belirlenmişti.

Bu süre, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 4 kez uzatıldı ve 31 Ekim 2025 itibariyle sona erdi.

BAKAN YERLİKAYA ÇAĞRIDA BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekim ayı boyunca sosyal medya üzerinden vatandaşlara ehliyetlerini yenilemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımlarında sürenin bu kez uzatılmayacağını vurgulayarak, "Son güne kalmayın" mesajı vermişti.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre çağrıların ardından ekimde 275 bin 608 kişi, son gün ise 40 bin 771 kişi ehliyetini yenilemek üzere başvuruda bulundu.

1 MİLYON 799 BİN KİŞİ YENİLEME YAPMADI

2016'dan bu yana 35 milyon 794 bin 515 kişi yeni tip ehliyetini alırken 1 milyon 799 bin 172 kişi yenileme işlemini yapmadı.

Mesai bitimiyle eski tip ehliyetlerin geçerliliği sona erdi.

Ehliyet yenileme bedeli B sınıfı sürücü belgelerinde 15 lira yerine 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak.