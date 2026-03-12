105 yaşında: İstiklal Marşı kutlama ve Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajları 2026

Osmanlıca tutanaklardan derlediği bilgiye göre, İstiklal Marşı hakkındaki yarışma, ilk kez 25 Ekim 1920'de Hakimiyet-i Milliye gazetesine verilen ilanla gündeme geldi.

İlana çok sayıda başvuru olsa da dönemin Milli Eğitim Bakanı ve Antalya Milletvekili Hamdullah Suphi Tanrıöver, Mehmet Akif Ersoy'a İstiklal Marşı yazması konusunda ricada bulundu.

Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin hürriyet mücadelesi için kaleme aldığı "İstiklal Marşı", ilk kez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığını yaptığı 1'inci Dönem 2'nci Yasama Yılı'nın ilk çalışma günü olan 1 Mart 1921'deki birleşimde milletvekillerinin takdirine sunuldu.

İstiklal Marşı ilk okunduğu tarihten 11 gün sonra, 12 Mart 1921'de yeniden Meclis gündemine geldi.

Reisi Sani (Meclis'in ikinci başkanı) Adnan Adıvar, İstiklal Marşı'nı oylamaya sundu ve İstiklal Marşı, "ekseriyet-i azime (büyük çoğunluk)" ile kabul edildi.

İstiklal Marşı'nın ilk okunduğu gün Tanrıöver, "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" satırlarını okuduğu sırada, milletvekillerinden şiddetli alkışlar yükseldi.

Bugün 105 yaşında olan İstiklal Marşı'mızı kutlamak için en anlamlı sözleri bir araya getirdik.

İşte, İstiklal Marşı kutlama ve Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajları...

“İstiklal Marşı, bir milletin özgürlük sevdasının ve bağımsızlık kararlılığının ebedi destanıdır.”

“Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden dökülen bu eşsiz eser, Türk milletinin hürriyet ruhunu sonsuza dek yaşatacaktır.”

“İstiklal Marşı yalnızca bir marş değil, bir milletin onurunun ve bağımsızlık yemininin ifadesidir.”

“Her kıtasında vatan sevgisi, her dizesinde bağımsızlık ateşi bulunan İstiklal Marşı’mızın kabulünün yıl dönümü kutlu olsun.”

“Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı’nı bizlere armağan eden Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyoruz.”

“Bu marş, esareti asla kabul etmeyen bir milletin tarihine kazınmış en güçlü haykırışıdır.”

“İstiklal Marşı okunurken yalnızca bir marş değil, bir milletin kalbi ve ruhu yankılanır.”

“Korkma diye başlayan bu destan, bir milletin sonsuza dek sürecek özgürlük yolculuğunun simgesidir.”

“İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz.”

“Bayrağımız dalgalandıkça İstiklal Marşı’nın ruhu da sonsuza dek yaşayacaktır.”

“İstiklal Marşı, bir milletin bağımsızlığa olan inancının ve sarsılmaz iradesinin destanıdır.”

“Bu marş yalnızca bir şiir değil; bir milletin özgürlük yemini ve tarihine kazınmış onurudur.”

“İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık ateşini sonsuza kadar canlı tutan bir destandır.”

“Her mısrasında fedakârlık, cesaret ve vatan sevgisi bulunan bir milletin sesi: İstiklal Marşı.”

“İstiklal Marşı okunurken yalnızca bir marş değil, bir milletin kalbi atar.”