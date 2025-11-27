11. Yargı Paketi'nin Kovid-19 düzenlemesi: İlk etapta 55 bin mahkum tahliye olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

11. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu.

Meclis'e sunulan yargı paketi eşitsizlikleri gidermeyi ve Kovid-19 düzenlemeleri içermeyi hedefliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı paketine ilişkin yaptığı açıklamada bu düzenlemelerin af olmadığını ve kadın suçlarına karşı koruyucu önlemlerin önemini vurguladı.

KOVİD İZNİ DÜZENLEMESİYLE MAHKUMLAR TAHLİYE OLMUŞTU

2020'de pandemi nedeniyle açık cezaevinde bulunanlara verilen 'kovid izni' düzenlemesiyle, açık cezaevine erken geçme ve denetimli serbestliğe erken ayrılma olanağı getirilmişti.

Denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanların tekrar cezaevine dönmesine gerek kalmamıştı.

11. Yargı Paketi'nde, bu düzenlemenin kapsamı, '31 Temmuz 2023 öncesinde cezası kesinleşmemiş' olanları da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

"19 DÜZENLEMESİNİN KAPSAMINI YENİDEN DÜZENLEDİK"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, detaylarını aktardığı yargı paketinde Kovid-19 dönemine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

19 düzenlemesi' olarak bilinen bu düzenlemenin eşitsizliğe neden olduğu yönünde görüşler vatandaşlarımız ve siyasi partiler tarafından bizlere iletilmişti. Bu dönemde cezası kesinleşmeyen hükümlüler arasında uygulama farklılığı ortaya çıkmıştı. Biz de tüm bu görüşleri, itirazları ve beklentileri dikkate alarak Kovid-19 düzenlemesinin kapsamını yeniden düzenledik.

"DÜZENLEMEDEN İLK ETAPTA 55 BİN KİŞİ FAYDALANACAK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise bu düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İlk etapta 55 bin kişinin düzenlemeden faydalanacağını belirten Feti Yıldız, "6 ay içinde 60 bin kişinin de faydalanmasıyla toplam 115 bin kişi yasadan yararlanacak." dedi.

DENETİMLİ SERBESTLİK NEDİR?

Denetimli serbestlik, yasa tarafından belirlenen deneme süresinde, kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumudur.

Suç işleyen hükümlü, cezasını infaz etmek üzere öncelikle cezaevine alınmakta belli bir süre sonra tahliye edilerek denetimli serbestlik yoluyla gözlemlenmektedir.

Denetimli serbestlik yasası, kişinin ailesiyle bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyayayla uyum sağlayabilmesi gerekçesiyle çıkartılmış bir yasadır.

Hükümlü cezasını cezaevinde infaz ederken koşullu salıverilmesine belli bir süre kalınca tahliye edilerek dışarda sosyal hayat içerisinde denetim altında tutulmaktadır.

Denetimli serbestlik uygulanarak cezası infaz edilen hükümlüye imza, seminere katılma vb. birtakım yükümlülükler de yüklenmektedir.