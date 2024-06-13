15 Maddede adım adım Hac ibadeti Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki mübarek topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Hac ibadetiinin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını bilmeyenler bu ibadetin detaylarını araştırıyorlar. Sizler için Hac ile alakalı tüm detayları derledik...

AA & Ensonhaber

Zilhicce ayının manası olan Hac zamanında bulunmaktayız. Milyonlarca müslüman şu vakitlerde, İslamın 5 şartından biri olan kutsal görevlerini, Hac vazifelerini yerine getirmeye çalışıyor. Peki Hac nedir, nasıl yerine getirilir? İşte 15 adımda hac ibadeti...

Hac nasıl yapılır ?

1- İhrama girilir

Otelde Hac için ihrama girilir ve iki rekat ihram namazı kılınır. Hac için niyet edilir ve telbiye getirilir. Telbiye şöyledir;

“Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyk, lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni‘mete leke ve’l-mülk, lâ şerîke lek.”

Anlamı:

Rabbim! Davetine sözüm ve özümle tekrar tekrar icabet ettim, emrine boyun eğdim. Rabbim! Senin davetine icabet boynumun borcudur. Senin eşin ve ortağın yoktur. Rabbim! Bütün varlığımla sana yöneldim; hamd senin, nimet senin, mülk senindir. Senin eşin ve ortağın yoktur.

2- Arafata gidiş

İkindiden sonra kafileler halinde Arafata gidilir ve orada gecelenir.

3- Sabah namazı

Sabah namazı çadırlarda kılınır. Vakit Kuran dua zikir ve tövbe ile değerlendirilir.

4-Öğle ve İkindi namazı

Öğle ve ikindi namazları öğle vaktinde birleştirilerek cem-i takdim ile kılınır.

5-Arafat vakfesi ve duası

Öğle namazının ardından Arafat vakfesi ve duası yapılır.

"Kim Allah için Hacceder de kötü söz ve davranışlardan ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu günkü gibi (günahsız) döner. (Buhari)

6-Müzdelife'ye hareket

Gün batımından sonra kafileler halinde otobüslerle hareket edilir. Şeytan taşlamak üzere 49 taş toplanır.

7- Akşam-Yatsı namazı ve Müzdelife vakfesi

Akşam ve yatsı namazları yatsı vaktinde birleştirilerek Müzdelife'de Cem-i Tehir ile kılınır ve Müzdelife Vakfesi yapılır.

8-Mina'ya hareket

Gece kafileler halinde yürüyerek Müzdelife'den Mina'ya hareket edilir.

9- Büyük Şeytan taşlama

Mina'ya ulaşıldığında sadece Büyük şeytan denilen Akabe Cemresi'ne 7 taş atılır. İlk taşın atılmasıyla telbiyeye son verilir. Her taş atılmadan önce şöyle denir.:

"Bismillah, Allâhu Ekber, rağmen lişşeytâni ve hizbihi"

10-Kurban kesimi

Hacıların kurbanları vekalet yoluyla kurban organizasyonu tarafından kesilir.

11- Taş ve ihramdan çıkış

Traş olunup ihramdan çıkılır ve böylece birinci tahallül gerçekleşir. Cinsel ilişki hariç tüm ihram yasakları kalkar.

12- Ziyaret tavafı

İmkan varsa aynı gün ziyaret tavafı yapılır, yoksa en geç bayramın üçüncü gününe kadar ziyaret tavafı yapmaya özen gösterilir.

13-Haccın Say'ı

Ziyaret tavafından sonra Haccın Say'ı yapılır ve böylece ikinci tahallül gerçekleşir. Tüm ihram yasakları kalkar.

14- Şeytan taşlama

Bayramın 2. ve 3. günleri öğle vaktinden sonra (zeval vakti) sırayla büyük orta ve küçük cemrelere 7'şer taş atılır. Bayramın 4. günü Mina'da kalanlar aynı şekilde taşlama yapar.

15- Veda tavafı

Mekke'den ayrılmadan önce son tavaf olan veda tavafı yapılır. Buna sader (ayrılma) tavafı da denir. Veda tavafı, haccın aslî vaciplerinden biridir.