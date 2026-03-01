2 Mart 2026 Pazartesi Borsa İstanbul açılacak mı, saat kaçta? Açılış saati...

ABD–İsrail–İran geriliminin etkileri sadece diplomatik ve güvenlik alanında kalmıyor; ekonomi de baskı altında.

Altın fiyatlarındaki yükseliş ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlikler yatırımcıları tedirgin ederken, gözler Türkiye ve dünya borsalarına çevrildi.

2 Mart Pazartesi günü borsanın açılıp açılmayacağı ve işlem saatleri merak konusu oldu.

Resmi kaynaklardan son dakika açıklaması geldi.

Peki; yarın borsa açılacak mı? Borsa saat kaçta açılacak? 2 Mart 2026 Pazartesi Borsa İstanbul...

BORSA İSTANBUL AÇILACAK MI 2 MART 2026

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan “Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına” ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar' dolaşıma sokulmaktadır.



Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır.



Söz konusu paylaşımlar, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimidir.



Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.



Kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

BORSA AÇILIŞ SAATİ 2026

Cuma 18:10'da kapanan borsa, yine resmi tatil olmaması halinde Pazartesi 09:40'da açılıyor.