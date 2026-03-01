İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indirildi

İran’da Hamaney’in öldürülmesinin ardından ülke genelinde 40 günlük yas ilan edildi. Ankara’daki İran diplomatik temsilciliğinde de yas kapsamında bayraklar yarıya çekildi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, İran bayrakları ve Hamaney’in fotoğraflarını taşıdı. Göstericiler, ellerindeki dövizlerde “İslam’ın ve Müslümanların asıl düşmanı emperyalizm ve siyonizmdir” ile “Amerika’nın özgürlük ve demokrasisi katliamdır” yazılı pankartlar bulundurdu.

Topluluk, “Kahrolsun ABD” ve “Kahrolsun İsrail” sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

İSTANBUL'DA DA BAYRAK YARIYA İNDİRİLDİ

Alınan yas kararı kapsamında İstanbul’daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’nda bayrak yarıya indirildi.