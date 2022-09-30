TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "27. Dönem 6'ncı yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor. Meclisimiz tarihinde ilk defa 6'ncı yasama yılına başlamış olacak" dedi.

TBMM, 3 aylık aranın ardından çalışmalarına yeniden başlayacak.

Yeni yasama yılı kapsamında ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak; anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurula hitap edecek

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

Genel Kurul, başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.

Mustafa Şentop değerlendirme toplantısında konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM 27. Dönem 5.Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.

Şentop'un konuşmalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“27. Dönem 6'ncı yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor.

Meclisimiz 1 Ekim 2021 tarihinde başladığı 5'inci yasama yılını sonlandırmış ve tarihinde ilk defa 6'ncı yasama yılına başlamış olacak.

Yazılı soru önergesi sayısı 73 bin 500'ü geçmiştir.

Meclis'in denetim fonksiyonunun zayıfladığına yönelik bir sonuç çıkartabilmek sayısal verilere ve gerçeklere aykırı.

Soru önergelerine cevap verilmediği eleştirilerine katılmıyorum.

Meclis araştırma önergesi sayısı 6 bin 647 oldu.”

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