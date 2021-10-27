28-29 Ekim PTT ve PTT kargo açık mı yarım gün mü? PTT'ye uğrayacakların dikkatine

28-29 Ekim PTT ve PTT kargo açık mı yarım gün mü? PTT'ye uğrayacakların dikkatine

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na artık sayılı saatler kalırken, vatandaşlar ise hangi kurumların kaça kadar çalışacağını merak ediyor. Peki, 28-29 Ekim PTT ve PTT kargo açık mı yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, bazı kurumlar çalışmayacak.

29 Ekim tatili yarın öğleden sonra başlayacak ve yarın öğleden sonra yine bazı kurumlar kapalı olacak.

Bu gelişmelerin üzerine bazı kurumlarda işi olan vatandaşları telaş sardı ve saat kaça kadar açık olduklarını araştırmaya başladı.

Özellikle PTT'ye gidecek olanlar, PTT ve PTT kargonun yarın ve 29 Ekim'de açık olup olmadığını merak ediyor.

Vatandaşlar, "28-29 Ekim PTT ve PTT Kargo açık mı, yarım gün mü?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 28-29 Ekim PTT ve PTT kargo açık mı yarım gün mü? İşte detaylar...

28-29 EKİM PTT VE PTT KARGO AÇIK MI?

PTT ve PTT kargo resmi tatillerde çalışmıyor. Diğer kargo firmaları da resmi tatillerde kapalı oluyor.

28 EKİM KARGOLAR KAPALI MI?

Yarım gün olan zamanlarda da kargo firmalarına göre çalışma sistemleri değişse bile genellikle normal işleyişlerine devam ediyor. 28 Ekim resmi dairelerde yarım gün kabul ediliyor.