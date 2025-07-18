28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 şüpheli yakalandı

Güvenlik güçlerinin, terör örgütleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor...

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

153 ŞÜPHELİ YAKALANDI

28 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda, 153 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.