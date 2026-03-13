İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırılmadı...

Suçlulara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Silivri'de gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

"UYUŞTURUCU MADDE İMALATÇILARINA KARŞI MÜCADELE DEVAM EDİYOR"

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İstanbul’un Silivri ilçesinde Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; -1 milyon 400 bin adet Uyuşturucu Hap, -80 Kg Ham Madde (yaklaşık 2 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirildi.



Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi.



Uyuşturucu madde imalatçılarına karşı yürüttüğümüz mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.



Daire Başkanlığımızı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.