32 yıllık pompacı tüyoyu verdi: Yakıt almak için en erimli saat…

Her geçen gün giderek artan yakıt fiyatları araç sahiplerini giderek zorluyor. Gün içerisinde saat fark etmeksizin yakıt alan araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu detay meğer hem aracın performansını arttırıyor hem de motor ömrünü uzatıyormuş.

32 yıllık pompacı yakıt alırken dikkat etmeniz gereken en önemli detaylardan birinin de saat olduğunu paylaştı.

Yakıtın hangi saatlerde alındığı da aracın yakıt verimliliğini doğrudan etkileyen önemli bir faktör olduğunu aktaran pompacı bilinmeyen ama etkili bir tasarruf yöntemi olan saat detayını paylaştı.

YAKITI BU SAATLERDE ALIN

Yakıt alırken daha önce hiç saatine bakmayan araç sahipleri artık gözlerini saatten ayırmayacak. Meğer sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde alınan yakıt daha yoğun olduğu için aynı miktarda daha fazla enerji sağlıyormuş.

Sıcak hava nedeniyle yakıt genleşiyor ve bu durum litre bazında alınan yakıt miktarında fark yaratabiliyor. Serin saatlerde ise bu genleşme minimum seviyede kaldığı için aracın menzili artıyor.

Sadece birkaç saatlik zaman farkı ve doğru yakıt dolum yöntemiyle, sürücüler hem cüzdanlarını hem de araçlarının performansını koruyabiliyor. Yakıt alırken yalnızca litre fiyatına değil, dolum saati ve tekniğine de dikkat edilmesi de oldukça önemli.