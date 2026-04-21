Ankara'da Kara Havacılık Komutanlığı'na ait ağır nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı

Ucuz atlatıldı, askeri personelin durumu iyi...

Ankara'nın Temelli ilçesinde jandarmaya ait bir helikopterin sert iniş yaptığı iddia edilmişti, vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildiği görüldü.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ: PERSONEL İYİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara/Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir." ifadelerine yer verildi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: "MEYDANA GELEN KAZADA PERSONELİMİZİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTA"

Kaza kırım hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı:

"Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir nakliye helikopterinin Ankara/Temelli bölgesinde icra edilen eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını üzüntüyle öğrendim" ifadelerine yer verdi. Kazada personelin sağlık durumu ile ilgili olumsuzluk bulunmadığını belirten Duran, dezenformasyon içeren bilgilere itibar edilmemesinin önemine dikkati çekerek, "Meydana gelen kazada personelimizin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup, sürece ilişkin incelemeler ilgili teknik ekipler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Konuya ilişkin kamuoyunda yer alabilecek teyitsiz ve dezenformasyon içeren bilgilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

SİNCAN KAYMAKAMI KILIÇ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR

Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay ve Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgeye gelerek ekiplerden bildi aldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de kaza yerinde incelemede bulundu.

Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, yaptığı açıklamada helikopterde 5 personel bulunduğunu belirterek, “Dördünün durumu iyi, birinde ise hafif göğüs ağrısı var. O da hastaneye sevk edildi. Genel olarak herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Helikopterin bütünlüğünde bir bozulma ya da parçalanma olup olmadığı şu an inceleniyor. Askeri bir helikopter olduğu için kaza inceleme heyeti olay yerine gelecek. Şu aşamada ciddi bir sorun olduğuna dair net bir bilgi yok. Olay, eğitim faaliyeti sırasında meydana geldi. Aslında uçuş esnasında değil, iniş sırasında yaşandı. Saat bilgisi tam olarak bilinmemekle birlikte, yaklaşık 11.00 (23.00) civarında olduğu ifade ediliyor. Kara Kuvvetleri Komutanı da olay yerine geldi. Can kaybının olmaması sevindirici olarak değerlendirildi. Enkazın kaldırılması ve gerekli bakım çalışmalarının yapılmasının ardından helikopterin yeniden hizmete alınabileceği düşünülüyor” dedi.

CH-47'LERLE İLGİLİ NELER BİLİYORUZ?

Çift motorlu, iki rotorlu, yaklaşık 8 ton yük taşıyabilen Chinook helikopterinde iki adet 4 bin 800 beygir gücünde motor bulunuyor. Azami sürati saatte 315 kilometre olan helikopter, kendi yakıt depolarıyla 2 saat 15 dakika havada kalabiliyor.

CH-47'ler, orta genel maksat helikopterleriyle nakledilemeyen her türlü ağır malzeme, silah ve mühimmatı taşıyabiliyor, hava hücum ve indirme harekatlarında görev alabiliyor ve yüksek taşıma kapasitesiyle doğal afet durumlarında pek çok insanı kurtarabilecek özellikleri barındırıyor.

Birim maliyeti ortalama 35 milyon dolar bandında olan CH-47'lerden Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde 11 adet bulunuyor.

2016'da envantere girmeye başlayan Chinook tipi helikopterler uçan kale olarak da biliniyor.

CH-47'ler yüksüz sadece personel taşıma amacıyla kullanıldığında 55 personel taşıma kapasitesi bulunuyor.