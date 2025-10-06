37 ilde siber suçlara karşı operasyon: 567 şüpheli yakalandı

Suç örgütlerine ve siber suçlara yönelik mücadele aralıksız devam ediyor.

Emniyet güçleri, çevrim içi suçlara karşı kararlı adımlarını sürdürerek geniş çaplı bir operasyon daha gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

567 ŞÜPHELİ YAKALANDI

37 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen, 10 gündür süren operasyonlarda 567 şüpheli yakalandı.

Bunlardan 209'u tutuklanırken 112’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van ve Yozgat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, "düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.