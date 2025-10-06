4. Bağcılar Kitap Fuarı'na yoğun ilgi: Kendi rekorunu tazeledi

Bağcılar Kitap Fuarı'nın (BFK) 4’üncüsü düzenlendi...

Türkiye’nin en önemli fuarları arasında olan Bağcılar Kitap Fuarı, bir marka haline geldi.

Bağcılar Kitap Fuarı’nın 4’üncüsü 26 Eylül-5 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

FUAR, GÜNDE YAKLAŞIK 50 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

10 gün süren BKF’ye her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi oldu.

Büyük heyecan ve coşkuya sahne olan fuar, günde yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Fuarda kitapseverler, tanınmış yayınevlerinin stantlarındaki kitapları inceledi, satın aldı ve söyleşilere katıldı.

ÖZEL MEKANLAR OLUŞTURULDU

Kitap alışveriş yapmak ve sevdiği yazarlarla sohbet etmek için gelen vatandaşlar için bu sene çok özel mekanlar oluşturuldu.

Ziyaretçiler, kitap aldıktan sonra ya da almadan önce mutlaka bu bölümlere uğrayıp yararlı zaman geçirdi.

8 BİN 390 KİŞİYE SÜRPRİZ HEDİYELER VERİLDİ

Bu çarpıcı noktalarından biri Bağ-Kartlılar için ayrılan köşeydi.

Burada çarkı çeviren Bağ-Kartlılar, kahveden alışveriş çekine ve futbol topuna kadar sürpriz hediyeler kazandı. 10 günde 8 bin 390 kişiye hediyeler verildi.

ÇOCUKLAR, YEŞİL DOĞA İLE TANIŞTI

Başka bir köşeye ise Çevre Çadırı kuruldu. Çadırda çocuklar doğa ile tanıştı ve bağ kurdu.

Toprakla haşır neşir olan çocuklar tohum ekmeyi de öğrendi.

Bunun yanında bir de uygulamalı geri dönüşüm çalışmasında kullanılmış plastik malzemelerden yeni ürünler yaptılar.

EĞLENEREK ÖĞRENDİLER

Bilgi Evleri bölümünde ise minikler, öğretmenler eşliğinde hem eğlendi hem öğrendi.

Yüzlerini boyayarak çok sevdikleri patili dostlara, izledikleri süper kahramanlara ve masal karakterlerine dönüşen minikler, atölye çalışmasına da katıldı.

Öğrenciler, öğretmenlerin yönlendirmeleriyle hayal güçlerinin sınırlarını keşfe çıktı.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER ANILDI

Edebiyat dünyasında iz bırakan yazarların hayatlarını anlatan küplerle ve fotoğraflardan oluşan bir bölüm yapıldı.

Ayrıca 89 yaşında hayatını kaybeden Türk dünyasının gür sesi şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler’in adı, 4. Bağcılar Kitap Fuarı’nda yaşatıldı.

Fuarı ziyaret eden kitapseverler, oluşturulan platformda Bakiler’in “Şaşırdım Kaldım İşte” isimli şiirini okudu ve onu andı.

HEYBEDEN ÜCRETSİZ KİTAP DAĞITILDI

Öte yandan Heybeden Kitap isimli proje kapsamında ise bilgi yarışmaları düzenlendi.

Heybelerinde kitapla dolaşan iki genç kız, tek sorudan oluşan yarışmada bilenlere anında kitap hediye etti.

FİLİSTİN DUVARI TÜM DÜNYAYA SOYKIRIMI HAYKIRDI

BKF’de en çok dikkat çeken ise Gazze’de yaşanan insanlık dramını unutturmamak için yapılan Filistin Duvarı oldu.

İki grafiti sanatçısının boyadığı ve üzerinde Özgür Filistin yazısı, barış güvercini, Filistinli çocuk, Türkiye ve Filistin bayrağının resminin yer aldığı duvar, Gazze'de yaşanan soykırımı dünyaya haykırdı.

EV KADINLARI HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi üyeleri ile Ev Hanımları Derneği de alanda kurulan çadırda, ziyaretçilere uygun fiyatlarla el yapımı yöresel lezzetler ikram etti.

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI YILDIZ'DAN AÇIKLAMALAR

Renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, şöyle dedi:

10 günlük fuar sürecinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmesine ve olumsuz hava koşullarına rağmen fuar alanımız doldu taştı. İstanbul’un dört bir yanından her yaştan ve kesimden vatandaş fuarımıza akın etti.

"BURAYA GELEN HERKES KENDİNDEN BİR ŞEYLER BULDU"

500 bini aşkın kişi fuar alanımızı ziyaret etti. Gelenlerin tamamına yakını bir kitap satın aldı. Kitap fuarımız sayesinde birçok çocuğumuz kitaplarla tanıştı ve kitap sevgisi arttı.



Unutulmaz bir BKF süreci yaşadık. Fuarın ötesinde festival tadında bir kitap fuarı yaşadık. Buraya gelen herkes kendinden bir şeyler buldu. Bize gelen övgülerden ne kadar doğru ve kıymetli bir iş yaptığımızı da gördük. Bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnanıyorum ki kitap fuarımız sayesinde birçok çocuğumuz kitaplarla tanıştı ve kitap sevgisi arttı.

"5'İNCİ BAĞCILAR KİTAP FUARI'NI" DUYURDU