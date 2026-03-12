Murat Kurum: Türkiye huzur içinde yaşıyorsa bu Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesindedir

Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın 100. yılı vesilesiyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen iftar programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehirlerin medeniyetlerin aynası olduğunu, bir milletin şehirlerine bakıldığında onun estetik anlayışının, ekonomik gücünün ve devlet aklının görülebileceğini söyledi.

Bu nedenle tarih boyunca güçlü devletlerin hep güçlü şehirler kurduğunu vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

Selçuklu şehirlerine bakarsınız, ilmi görürsünüz. Osmanlı şehirlerine bakarsınız, adaleti ve estetiği görürsünüz. Cumhuriyet şehirlerine bakarsınız, kalkınma iradesini görürsünüz. İşte Türkiye Emlak Katılım Bankası, bu şehir kurma ve kalkınma iradesinin en güçlü temsilcisidir. Bugün Türkiye'de örnek gösterilebilecek şehirleri kuran ve bugüne getiren, aslında modern mimariyi, belki Türk mimarisini bugüne güncellenmiş haliyle şehirlerimize kazandıran Emlak Bankamız yalnızca bir finans kuruluşu değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin imar ve kalkınma hamlesinin ekonomik omurgasını oluşturan kurumdur.

"İSTANBUL KURASINI CUMHURBAŞKANIMIZIN TEŞRİFLERİYLE ÇEKECEĞİZ"

Kurum, 6 Şubat 2023'te 11 ilde meydana gelen ve ağır yıkımlara sebep olan depremlerin milleti derinden sarstığını belirterek şöyle konuştu:

Bir gecede 108 bin kilometrekarelik alanda ki bu 100'den fazla ülkenin yüzölçümünden daha büyük. 7'si büyükşehir ve 4'ü il olmak üzere 11 ilimizde hayat durdu. 680 bin binamız yıkıldı. Bugün Kağıthane'de yaptığımız konutların teslimini gerçekleştirirken Kağıthane Belediye Başkanımız, 'Orada yapılan inşa faaliyeti üç tane Kağıthane ediyor.' dedi. Yani üç tane Kağıthane yıkıldı, öyle düşünün. Devletimiz gerçekten çok hızlı bir aksiyon aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin o zor gününde destek olmak suretiyle bu çalışmayı ortaya koyduk. 53 bin canımızı, kardeşimizi toprağa verdik ve milyonlarca insanımız evini, ocağını maalesef kaybetti. Tabii bu büyük felaket sadece yüreklerimizde değil, ekonomimizde de derin yaralar açtı. Ülkemize doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolar maddi kayıp yaşattı.

Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını, "Murat, deprem bölgesinde ne kadar hasar çıkar?" diye sorduğunu anlatan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız, arkadaşlarımızın öngörüsü ve tespitleri yaklaşık 500 bin konut yıkılır gibi" yanıtını verdiğini ifade etti.

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda bölgede depremin ikinci gününde hızla çalışmalara başladıklarını belirterek devlet ve millet el ele vererek asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren büyük bir seferberlik başlattıklarını dile getirdi.

Bu dayanışma ruhuyla 'asrın inşa seferberliğini' hayata geçirdiklerini aktaran Kurum, "Kendisini ülkesine ve afetzede kardeşlerine adayan 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşlerimizle gece gündüz demeden çalıştık. Rekor bir hızla, belki dünyada eşi benzeri olmayan bir hızla saatte 23, günde 550 konut üreterek iki yıl gibi kısa bir zamanda 455 bin konutu hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik" dedi.

Kurum, önceliklerinin vatandaşların bir an önce sıcak yuvalarına kavuşması olduğunu ifade ederek 11 ilde 800 bine yakın bağımsız bölümün yıkıldığını, buradaki çalışmaların kolay olmadığını ancak hızlı şekilde her bölgenin ihtiyacına ve demografik yapısına göre bir planlama ortaya koyduklarını söyledi.

Bölgede sadece konut yapmadıklarını, yıkılan şehirleri, dağılan hayatları ve kırılan umutları da yeniden ayağa kaldırmak için çaba harcadıklarını ifade eden Kurum, bu anlayışla çarşılarıyla, meydanlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla, hemen hemen Türkiye'nin çevre uzunluğuna denk gelen 11 bin kilometrelik alanda altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla şehirleri adeta yeniden kurduklarını dile getirdi.

Kurum, deprem bölgesinde yürütülen bu büyük yeniden inşa hamlesinin yanında, çeyrek asırdır karşılaşılan her afette olduğu gibi 81 ilin tamamında vatandaş için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Elde edilen tecrübeyi 81 ilin tamamına yaymak için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ni hayata geçirdiklerini dile getiren Kurum, "İnşallah bayramdan sonra da İstanbullu hemşerilerimizin kurasını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle çekeceğiz ve bütün kuraları bitirmiş, bir taraftan da inşa faaliyetini başlatmış olacağız. Tabii bu dar gelirli projeyle vatandaşlarımızı aslında bir taraftan yuva sahibi yapmayı, şehirlerimize yeni ve güvenli yaşam alanları kazandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Kurum, finans dünyasının da tüm bu süreçlerde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek imkanları seferler ettiğini söyledi.

Bu ülkenin bir karışı için elini taşın altına koyan herkese teşekkür eden kurum, bundan sonraki süreçte de başta deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması olmak üzere, 81 ilin kalkınmasına yönelik katkıların artarak devam etmesini beklediğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN BU NOKTAYA GELMESİ ASLA TESADÜF DEĞİLDİR"

Kurum, Türkiye'nin son çeyrek asırda bulunduğu coğrafyada bir güven ve istikrar adası olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

Güven ve istikrar adası olabilmek önemlidir. Böylesi bir ortamda ülkemizi ön plana çıkarmak, burada huzurun ve barışın adresi olmak ayrıcalıktır. İşte çevremizde yaşananları hep birlikte görüyorsunuz. Etrafımız adeta bir yangın yeri. Bu yangın bugün içeri sıçramıyorsa, Türkiye 86 milyon vatandaşıyla huzur içinde yaşıyorsa bu Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesindedir. Bugün küresel ölçekte yaşanan tüm belirsizliklere, ekonomik dalgalanmalara ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye'nin üretim gücü, finansal kapasitesi ve kurumsal yapısı dimdik ayakta duruyorsa bunun arkasında güçlü bir siyasi irade, sağlam reform adımları ve uzun vadeli kalkınma hamleleri vardır.

Türkiye'nin bugün bu noktaya gelmesinin asla tesadüf olmadığını kaydeden Kurum, "Birileri tesadüf diyebilir, birileri iftira atabilir, birileri yalanla bu işi, bu başarıyı karalamaya çalışabilir. İşte son yıllarda attığımız adımlar yalnızca ekonomik istikrarı pekiştirmekle kalmamış, aynı zamanda Türkiye'yi bölgesinde güven veren, küresel ölçekte söz söyleyen bir ülke konumuna taşımıştır" diye konuştu.

Kurum, bu güçlü vizyonun uluslararası alanda da her anlamda karşılık bulduğunu bugün net şekilde gördüklerini belirterek şöyle devam etti:

Ülkemizin bugün COP31'e ev sahipliği yapacak olması, Türkiye'nin güven ve istikrar ortamının yanı sıra sürdürülebilir kalkınma anlayışı ve küresel sorumluluk bilinci açısından da aslında en somut göstergelerini burada gösteren bir tavırdır. COP31 Başkanlığı süresince üretimden teknolojiye, çevre politikalarından sürdürülebilir finansman modellerine kadar sahip olduğumuz birikimi ve kapasiteyi tüm dünyayla paylaşacağız. Türkiye'nin sözünü iklim diplomisisinde de tüm dünyaya yine ifade edeceğiz. Tabii burada geçmişle gelecek arasında bir köprü kuracağız. Gelişmekte olan ülkelere destek olacağız. Burada tüm ülkelerin adil bir şekilde finansmana erişimini sağlayacağız.

Bu süreçte herkese büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Kurum, herkesin bu süreci fırsat görerek destek vermesini istedi.

Görevlerinin ağır olduğuna değinen Kurum, "Türkiye bu kadar zor bir süreçte, 2 yılda deprem bölgesinde 455 bin konutu bitirmiş. Bir taraftan oradaki bilgiyi, tecrübeyi, birikimi 81 ile 500 Bin Konut Projesi ile aktarmış, 81 ilde, İstanbul'un 39 ilçesinde bugün gitseniz bizim projemizi, milletimiz için yaptığımız eserleri görürsünüz. Hiçbir zaman o meydanlarda verilen sözleri unutanlardan olmadık. Hep ne söz verdiysek o sözün peşinden koştuk" dedi.

Kurum, Türkiye olarak yeni başarı hikayeleri yazacaklarını, bu başarı hikayeleriyle yine dünyada barışın, adaletin ve güvenin merkezi olacaklarını sözlerine ekledi.