40 bin euro değerindeki altın takılar Bulgar gümrüğüne takıldı

Sınır kapılarında sıkı bir denetim yapılıyor.
Gümrük memurlarınca araçlara yönelik yapılan incelemelerde, yasal sınırın üzerinde beyan edilmeyen paralar veya ziynet eşyaları ele geçiriliyor.
Son olarak Türkiye'den Lesovo'ya giden araçta, Bulgaristan'da daimi ikamet eden S.K. baş harfli bir Türk vatandaşının kullandığı otomobilde inceleme yapıldı.
Sınırda durdurulan araçtan yüklü miktarda altın çıktı
İncelemede, içinde 206 adet sarı metal takı-yüzüğün bulunduğu toplam 6 paket ele geçirildi.
Otomobilin iç kısmında ve sürücünün kıyafetlerinde çeşitli yerlerde bilezik, küpeler bulundu.
Gümrüğe bildirilmeyen mücevherlerin toplam ağırlığının yaklaşık 4.2 kilogram olduğu belirlendi.
Değeri 40 bin euroyu aşıyor
Yine bilirkişi tarafından yapılan ilk incelemeye göre 14 ayar altından yapılan yüzük, kolye, küpe ve bilekliklerden oluşan altın takılara el konulduğu belirtildi.
El konulan altınların değerinin ise 40 bin euroyu aştığı aktarıldı.
Yakalanan S.K. ile ilgili Yambol Bölge Savcılığı'nın denetiminde yürütülen bir ön soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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