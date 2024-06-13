40 bin euro değerindeki altın takılar Bulgar gümrüğüne takıldı Türkiye'den Bulgaristan'a giden bir otomobilde, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısındaki Lesovo Sınır Kapısı'nda değeri 40 bin euroyu aşan kaçak 4.2 kilogram altın takılar yakalandı.

İHA

Sınır kapılarında sıkı bir denetim yapılıyor.

Gümrük memurlarınca araçlara yönelik yapılan incelemelerde, yasal sınırın üzerinde beyan edilmeyen paralar veya ziynet eşyaları ele geçiriliyor.

Son olarak Türkiye'den Lesovo'ya giden araçta, Bulgaristan'da daimi ikamet eden S.K. baş harfli bir Türk vatandaşının kullandığı otomobilde inceleme yapıldı.

Sınırda durdurulan araçtan yüklü miktarda altın çıktı

İncelemede, içinde 206 adet sarı metal takı-yüzüğün bulunduğu toplam 6 paket ele geçirildi.

Otomobilin iç kısmında ve sürücünün kıyafetlerinde çeşitli yerlerde bilezik, küpeler bulundu.

Gümrüğe bildirilmeyen mücevherlerin toplam ağırlığının yaklaşık 4.2 kilogram olduğu belirlendi.

Değeri 40 bin euroyu aşıyor

Yine bilirkişi tarafından yapılan ilk incelemeye göre 14 ayar altından yapılan yüzük, kolye, küpe ve bilekliklerden oluşan altın takılara el konulduğu belirtildi.

El konulan altınların değerinin ise 40 bin euroyu aştığı aktarıldı.

Yakalanan S.K. ile ilgili Yambol Bölge Savcılığı'nın denetiminde yürütülen bir ön soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)