Euro
15.2833
1.46%
Dolar
13.4553
1.12%
Altın
771.28
1.31%
Borsa
1.88
1.21%
Bitcoin
768.058
0.79%
BTXN Coin
50.91
-0.05%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Yüksek İstişare Kurulu toplandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
    • AA
    • 02.12.2021 - 15:02
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 15:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yüksek İstişare Kurulu toplandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek İstişare Kurulu bir araya geldi.

    Kurul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği kurula; kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan (sağda) da katıldı.

    Yüksek İstişare Kurulu toplandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir