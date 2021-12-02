Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek İstişare Kurulu bir araya geldi.

Kurul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği kurula; kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan (sağda) da katıldı.