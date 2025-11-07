45 ilde 178 FETÖ şüphelisi yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

67 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Son 2 haftada 45 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında yakalanan 178 şüpheliden 67'sinin tutuklandığını ve 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

Yerlikaya, şunları kaydetti: