Ersan Şen: Türkiye, İsrail'le aynı safta olamaz

Türkiye 28 Şubat'ta yanı başında bir savaşla uyandı.

ABD ile İsrail, İran'a yönelik hava saldırıları başlatırken İran da bu saldırılara karşılık verdi.

Orta Doğu'yu kana bulayan savaşta iki hafta geride kalırken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde barış için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için diplomatik temaslarda bulunulurken Türkiye'nin savaşa dahil olacağına ilişkin bazı spekülatif iddialar ortaya atılıyor.

Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"TÜRKİYE, İSRAİL'LE AYNI SAFTA OLAMAZ"

Türkiye'nin İran'a karşı savaşa gireceği iddialarına yanıt veren Şen, "Türkiye’nin bu saldırganlarla işi olmaz. Ne savaşı, kimin yanında, kime karşı?

Hele İsrail’le birlikte İran’a karşı, olacak iş değil! Türkiye, İsrail’le aynı safta olamaz." dedi.

"İRAN İLE SAVAŞ DEFTERİNİ 1639'DA KAPATTILAR"

İran ile ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Ceza Hukukçusu, şunları kaydetti:

İran bizim komşumuz ve Müslüman bir ülke.



17 Mayıs 1639 Kasr-ı Şirin Barış Antlaşması ile savaş defterini kapatmışız.

SAVAŞIN ŞAHSİ ÇIKARLAR İÇİN BAŞLADIĞINI SÖYLEDİ

Şen, savaşın ABD ile İsrail'in şahsi çıkarları için başlatıldığını vurguladı.

Katliamın ilk olarak Gazze'de başladığını belirten Şen, savaşın daha sonra Suriye ve İran'a sıçrayarak sayısız kadın ve çocuğun katledildiğini söyledi.

"DÜNYA ARTIK GERÇEKTEN 5'TEN BÜYÜK OLMALI"

Dünyada yaşanan krizlerden zenginlerin etkilenmediğini ifade eden Şen, "Bu kadar zulüm, eziyet, işkence ve saldırganlık yeter. Dünya buna bir dur demeli! Savaşın maliyeti, hem insanlar hem de ekonomi için çok ağır. Birileri zengin olurken, çoğunluk kaybediyor.

Bu hak değil, bu adalet değil, bu saldırganlık, bu nefret savunulamaz. İnsan, bu kadar acımasız ve çıkarcı olamaz. Dünya artık gerçekten 5’ten büyük olmalı!" ifadelerini kullandı.