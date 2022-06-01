Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısı konuşması

Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi eleştirilerine yanıt verdi. "Bunların derdi ağaç değil" diyen Erdoğan, "Bu işi biz yaparız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesine karşı çıkan muhalefet, Erdoğan'ın gündemindeydi.

"En güzel cevabı pazar günü verdik"

Erdoğan, "Zulüm 1453'te başladı dediniz. Millet Bahçesi üzerinden yalan ve iftira ile bize saldıranlara en güzel cevabı pazar günü verdik." dedi.

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir projeye karşı çıkacak aklı başında tek bir kişi bulunamayacağını dile getiren Erdoğan, "Ülkemizde birileri, böyle bir hizmeti siyasi husumet aracı haline getirebilecek kadar aklını kaybetmiş. İşi çevrenin korunmasını savunmak olan, projeler üretmek olan birçok kurum var.

"Bunların derdi ağaç değil"



Bunların derdi ağaç değil, yeşil değil. Bu işi biz yaparız. İnşallah fethin 570'inci yıl dönümünü Atatürk Millet Bahçesi'nin tamamlanan kısımlarında yaparak bu kifayetsizlere gereken cevabı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize saldıranlara en güzel cevabı pazar günü verdik ViDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi:

Yapılan hizmetleri anlattı

"TUSAŞ tesisini hizmete açtık, Konya-Karaman YHT'yi hizmete sunduk, organize sanayi bölgeleri eğitim merkezlerini hizmete açtık, Söke'de en büyük kağıt fabrikasını açtık, Giresun'da afet konutlarını teslim ettik.

1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete sunduk, Tokat Havaalanı'nı açtık, Faselis Tüneli'ni açtık. İdlib'de ve diğer bölgelerde 100 bin briket evden tamamlananlarını açtık. Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış töreninin gururunu paylaştık.





"Her yeri esenlik yurdu haline getirmenin mücadelesini veriyoruz"



İstanbul'a talan edilecek bir nimet olarak bakanlar; sadece fethi, sadece Osmanlı'yı değil, Cumhuriyeti de bizim yaptıklarımızı da anlayamazlar. Aslolan; gönüllerin fethedilmesidir.

Ecdadımızdan aldığımız ilhamla her yeri esenlik yurdu haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. 29 Mayıs 1453'ü maziden atiye kurduğumuz köprünün en önemli ayaklarından biri olarak görüyoruz.

"Fethin bağrındaki yarayı kapattık"



Ayasofya'yı yeniden açarak, fethin bağrındaki yarayı kapattık. Yüreği yaslı, mahzun Ayasofya, ezanıyla İstanbul'un kalbinde yükselen sancak olarak medeniyetimizdeki yerini aldı.

Fatih'ten itibaren harap vaziyetteki İstanbul'un büyüleyici güzelliğe sahip olması Avrupalıları cezbediyor.





"Çamlıca'daki demir yığınlarını kaldırdık"

Çamlıca Tepesi neydi, bir kirlilik abidesiyle o kulelerle. Çevrecilik adına konuşanlar, 'Burada bir çevre katliamı var' demediler. Biz geldik, oradaki demir yığınlarını kaldırdık ve muhteşem bir tasarım olan Çamlıca Kulesi'ni diktik.

Bunlar (ana muhalefet) medeni değil, gayri medeni. Medeniyetimizin başkenti İstanbul'a ne yapsak, hangi hizmeti getirsek borcumuzu ödeyemeyiz.

"İstanbul Havalimanı ülkemizin yüz akı"

Adını Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak tescillediğimiz eser şehrin vahası, güzellik anıtı olarak insanımıza hizmet verecektir. Şu anda biz de öyle yapıyoruz.

Dünyanın en modern ve en işlevsel havalimanlarının başında gelen İstanbul Havalimanı, ülkemizin yüz akı olarak faaliyetlerine devam ediyor.





Şehir hastaneleri

Atatürk Havalimanı ise askeri havalimanı ve sivil pistiyle kısmen bu vasfını sürdürecek. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerimizde Atatürk Havalimanı'nı kullanıyoruz. Yabancı devlet insanları da burada karşılanıyor.

Atatürk Havalimanı'na 3 ayda 1006 odalı şehir hastanesi yaptık. Ana muhalefetin, hal binasını hastane diye takdim etmesi gibi milleti aldatma çabasında değiliz. Onlara da o yakışır. Sancaktepe'de benzer bir hastaneyi yaptık. Bu iki hastanede de havaalanı var. Yurt dışında ölüme terk edilen vatandaşlarımızı ambulans uçağımızla aldık, getirdik. Burada tedavileri devam ediyor.





"Belki de dünyada bir numara olacak"

Atatürk Havalimanı'nı eski fonksiyonuyla devam ettirmek İstanbullulara haksızlık olurdu. Türkiye'nin ve İstanbul'un daha uygun bir yerde yeni bir havalimanına ihtiyacı vardı. Yap-işlet-devret yöntemiyle Hazine'ye yük getirmeden ülkemize kazandırdık. Bu havalimanımız dünyada ilklerden; modern ve lüks.

Bu havalimanımızı daha da geliştiriyoruz. Yolcuların otel ihtiyacı için de gerekli desteği vereceğiz. Pistlerdeki eksiği de giderecekler. İGA belki de dünyada bir numara olacak."