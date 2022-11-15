Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı G20 Zirvesi'nde ikili temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kabul etti.

Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi başladı.

G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.

Resmi karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti.

Oturumun ardından liderler, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun misafirliğinde yemekte bir araya geldi.

Yemeğin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili diplomasi trafiği başladı.

İlk olarak Biden ile görüştü

G20 Zirvesi kapsamında Endonezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Macron'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğine ABD Başkanı Biden'den sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi

Görüşme basına kapalı gerçekleşti

Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.