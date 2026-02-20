500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor

Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde kura çekimi sürüyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk projede kura çekimi takvimi, planlandığı şekilde devam ediyor.

İL İL ÇEKİMLER SÜRÜYOR

Diyarbakır'da yapılacak konutlar için de hak sahipleri, dün kura işlemleriyle belirlendi.

Toplamda 12 bin 165 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura süreci, TOKİ’nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.

312 BİN 290'A YÜKSELECEK

Yeni haftanın takvimine göre, dün Diyarbakır'da 12 bin 165, bugün Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890, 21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek. 22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.