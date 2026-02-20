Gazze'de Ramazan'da alışveriş hareketliliği

İsrail, Gazze'de ateşkesi kabul etti ve bölgeden çekilmeye başladı.

İsrail'in Gazze'den çekilmeye başlamasıyla beraber de bıraktığı yıkım gözler önüne serildi.

UMUTLA RAMAZAN'I KARŞILADILAR

Gazze'de vatandaşlar, tüm zorluğa ve yıkıma rağmen caddeleri Ramazan için ışıl ışıl süsledi.

Gazzeliler ilk defa bombaların korkusu olmadan sahur yaptı.

ALIŞVERİŞ HAREKETLİLİĞİ

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta Filistinliler, Ramazan'ın ilk gününde alışveriş yaptı.

İsrail saldırıları ve devam eden abluka nedeniyle ağırlaşan yaşam koşulları ile ekonomik sıkıntılara rağmen halk, temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.