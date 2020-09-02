Türkiye'de koronavirüs salgınında son veriler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"BİRİNCİ DALGANIN İKİNCİ PİKİNİ YAŞIYORUZ"

"Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz."

"İçimiz acıyarak görüyoruz ki salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana ulaşıyor."

"Şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanımıza koronavirüs bulaştı."

52 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

"Ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor. Bu yüke hayallerinizin ötesinde omuz verenler var. Kamuda esnek çalışma uygulamasına geçildiği, evden çalışmanın özendirildiği bu dönemde gündüz, gece görevine devam eden, çocuğunu eşini kucaklayamayan hemşire, doktor ve her düzeyde sağlık personelimiz var.

Doktorundan hasta bakıcısına kadar her aşamada sabır ve fedekarlık isteyen bir mesleğin mensubu olduğunu bilmektedir. Ancak bu fedekarlığını sorumsuzca davranışlara feda etmek zorunda olmamılıdır. Sağlık çalışanlarımız bütün mesailerini bulaştırıcı hastalıklarla birlikte geçirmektedir. Şu ana kadar sağlık kuruluşlarımızda virüsün bulaşmasından kaçamayan 29 bin 865 çalışanımız oldu. Ne yazık ki 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik. Tümüne Allah'tan rahmet diliyorum.

Sağlık kuruluşlarımızda hala şiddete başvuranların olması, sağlık personelimizin menfur saldırılara muhatap olması içimizi acıtıyor, şevkimizi kırıyor. Vatandaşlarımızdan sorumluluk bekliyoruz. Sağlıkçılarımızın beklentisi alkıştan öte bir hassasiyettir. Bu hassasiyet tüm vatandaşlarımızın hastalık riskine karşı tetikte olması için gerekli, yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanların olması için gerekli, pandemi nedeniyle işyeri tam çalışmayan kardeşimizin işine, aşına kavuşması, evlatlarımızın okullarına devam edebilmesi için gerekli."

EN FAZLA ARTIŞ ANKARA'DA

"İstanbul, Trakya ve Ege bölgesinde ciddi bir artış yok. Son dönemde en fazla artış Ankara'da. Virüs gücünü kaybetmedi ağır vaka ve ölüm sayılarını azlatmamız gerekiyor."

RİSKLİ OLAN İLLER

"Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri halen yüksek riskli illerimiz arasında."

"ORTA ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA CİDDİ ARTIŞ VAR"

"İstanbul'da, Ege ve Trakya'da ciddi artış yok. Ortaanadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef artış var. Son günlerde en fazla artışın olduğu yerlerin başında Ankara geliyor. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir. Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 gibi aşağıya çekmeye başladık. Virüs gücünü kaybetmedi. Rakamlar bize ölüm ve ağır vaka sayısının arttığını söylüyor. Risk burada, mücadelemizin temel hedefi bunu önlemeye yönelik. Sorun küresel, mücadele ulusal demiştik."

2 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ



"Türkiye’de son 24 saatte 107 bin 927 Kovid-19 testi yapıldı, 1596 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 45 kişi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1017 oldu."





HES KODU UYGULAMASI

"HES kodu uygulaması başarı ile devam ediyor. Sosyal mekana girişlerde kullanımı yaygınlaştırılacak. Filyasyon ekip sayısı 10 bin 802 oldu.Sorunlu illlerde ekiplerin sayısını arttırıyoruz."

FİLYASYON ÇALIŞMALARI

"Filyasyon ekip çalışmamızı 10 bin 802'ye çıkardık. Her ilin kendi özelinde tedbirler almaya başladık. Sorunlu illerde filyasyon ekiplerin sayısını hızla arttırıyoruz. Konya'da 460, Şanlıurfa'da 300, Erzurum'da 207, İzmir'de 350, Kayseri'de 150 ekip sahada. Salgın bölgesel farklılıklara rağmen ülke genelinde kontrol altındadır. Önümüzde mevsimsel gribal enfeksiyonların artacağı dönem var. Bu duruma karşı yeni tedbirler alındı. Mücadelemizin boyutu değişecek. Yeni mücadele dönemine karşı hazırlanıyoruz."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

"Vaka sayısı en fazla il Ankara, tedbirler alınmaya başlandı. Şu anda sokağa çıkma yasağı gündemimizde yok. Salgın ülke genelinde kontrol altındadır."

DÜĞÜNLER VAKA SAYISININ ARTIŞINDA ETKİLİ OLDU

"Bayram ve bayram sonrası düğünler vaka sayılarında etkili oldu."

Ayrıntılar gelecek...