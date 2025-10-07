55 il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına kapıda

Türkiye kışa hazırlanıyor...

Kurak geçen yaz günlerinin ardından soğumaya başlayan havalar, yağmuru da beraberinde getirdi.

55 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 55 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı.

MGM'nin tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Mersin, Osmaniye çevreleri, Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batısı, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların; Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Bolu'nun güney ilçeleri ve Anamur çevrelerinde kuvvetli, Muğla, Aydın kıyıları, İzmir’in kuzey ve güney ilçeleri, Çanakkale çevreleri, Balıkesir’in batısı, Burdur'un doğusu, Isparta çevrelerinde çok kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER SIRALANDI

Kuvvetli yağış beklenen; Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için "turuncu", kuvvetli yağış beklenen; Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak ve Yalova, kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen; Antalya, Konya, kuvvetli rüzgar beklenen Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kars, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman ve Ardahan için 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanlığı ise, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden MGM'nin uyarısını yineledi.

Açıklamada uyarı yapılan iller paylaşılarak, alınması gereken önlemler aktarıldı.

Paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Yurdumuzun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Bugün (7 Ekim 2025); 52 ilimiz için gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebi ile sarı meteorolojik uyarı; 4 ilimiz için de (Aydın, Çanakkale, Balıkesir, İzmir) gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle turuncu meteorolojik uyarı yapılmıştır. Sarı ve turuncu uyarı verilen İl Valiliklerine mesaj formu ve e-posta ile bilgilendirme yapılmıştır.

"MEYDANA GELEBİLECEK OLAYLARA KARŞI ÖNLEMLER ALINMIŞTIR"

Turuncu kodlu yağış uyarısı verilen Aydın, Çanakkale, Balıkesir, İzmir illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza SMS yoluyla dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde bilgilendirme yapılmıştır.



Meteorolojik hadiseler nedeniyle meydana gelebilecek olaylara karşı müdahale çalışmalarına destek vermek üzere diğer illerimizden yeterli sayıda personel, motopomp, bot ve araç görevlendirilmiştir.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMASINI ÖNEMLE HATIRLATIYORUZ"