Mahir Polat hakkında yeni karar: Ev hapsi kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanmış ve adli kontrol şartıyla ev hapsine alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 23 Mart 2025’te tutuklanan Mahir Polat, tutuklanmadan önce geçirdiği anjiyo ve sonrasında iki kez hastaneye kaldırılmasıyla gündeme gelmişti.

EV HAPSİ KARARI KALDIRILDI

Polat, tahliye taleplerinin ardından 9 Nisan 2025'te ev hapsiyle serbest bırakılmıştı.

Polat hakkındaki ev hapsi kararı tamamen kaldırıldı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli kontrolün gözden geçirilmesi talebi üzerine verdiği kararda; Polat ile ilgili delillerin büyük kısmının toplanması, konutu terk etmeme tedbirinde geçen süreyi gerekçe göstererek yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartına çevirdi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma çerçevesinde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve Polat'a 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçları yöneltilmişti.

28 Mart 2025'te ise Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklanmıştı.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAHA TAHLİYE KARARI VERİLMİŞTİ

Sağlık sorunları nedeniyle ev hapsiyle tahliye edilen Polat'ın ardından, Şahan, Çalışkan ve Özdemir hakkında da tahliye kararları verilmişti.

Ancak Şahan, cezaevinde bulunduğu süre nedeniyle tahliye olamamıştı.