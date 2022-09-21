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    Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mühimmat bulundu

    Kahraman Mehmetçik, operasyon bölgesinde terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.
    • 21.09.2022 - 13:45
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 13:59
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    Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mühimmat bulundu

    Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla devam ediyor.

    Bölgede Mehmetçik'in arama-tarama faaliyetleri de sürüyor.

    MSB duyurdu

    Bu kapsamda yapılan son aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

    Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mühimmat bulundu VİDEO

    "Mehmetçik teröristlere kaçacak yer bırakmıyor"

    Yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu ile Mehmetçik, teröristlere kaçacak yer bırakmıyor. Operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." denildi.

    Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mühimmat bulundu #1

    Ele geçirilenler

    MSB, resmi sayfasından ele geçirilen mühümmatın listesini de yayınladı.

    Ele geçirilenler şöyle:

    • 15 adet AK-47 piyade tüfeği,
    • 1 adet RPG-7 tanksavar silahı,
    • 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,
    • 1 adet makinalı tabanca,
    • 1 adet HK-33 piyade tüfeği,
    • 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,
    • 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu,
    • Çok sayıda bombaatar mühimmatı, 5,56 mm ve 7,62 mm çapında mühimmat,
    • Sabit merkez telsiz,
    • Termal kıyafetler,
    • 1 adet mesafe ölçer,
    • Çok sayıda yaşam malzemesi.

     

    • Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mühimmat bulundu #2

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