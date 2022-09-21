Kahraman Mehmetçik, operasyon bölgesinde terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla devam ediyor.

Bölgede Mehmetçik'in arama-tarama faaliyetleri de sürüyor.

MSB duyurdu

Bu kapsamda yapılan son aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mühimmat bulundu VİDEO



"Mehmetçik teröristlere kaçacak yer bırakmıyor"

Yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu ile Mehmetçik, teröristlere kaçacak yer bırakmıyor. Operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." denildi.

Ele geçirilenler

MSB, resmi sayfasından ele geçirilen mühümmatın listesini de yayınladı.

Ele geçirilenler şöyle: