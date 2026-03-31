Bursa Büyükşehir Belediyesi soruşturması: Milyarlarca liralık işlem, 7 şirkete kayyım

CHP'li belediyelere yönelik sürdürülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının bu sabahki adresi Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu.

Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi ve 57 kişi daha gözaltına alındı.

16 MİLYAR LİRAYA YAKIN İŞLEM HACMİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma ile suçtan kaynaklanan (rüşvet) mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin çarpıcı bulgular ortaya çıkmaya devam ediyor.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şüpheli şahısların banka hesaplarında toplam 15 milyar 951 milyon 303 bin 788 TL’lik işlem hacmi tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, bu yüksek miktarın suç gelirleriyle bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI

Soruşturma çerçevesinde toplam 39 şüpheliye ait ve ortağı oldukları 7 şirkete yönelik önemli bir adım geldi ve bu kapsamda, 213 gayrimenkul ve 35 araç üzerine el konuldu.

Ayrıca söz konusu şirketlerin yönetimine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Kayyım atanan şirketler; Seres Gayrimenkul, Verev İnşaat, Fide Özel Eğitim A.Ş., TİBA Mimarlık, Bozbey İnşaat, Perçem İnşaat ve Kafkastur Araç Kiralama olarak kayda geçti.