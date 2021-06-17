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    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, İç Ege ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak yağış ve gök gürültüsü beklendiğini belirtti.
    • AA
    • 17.06.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 09:22
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    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

    Türkiye son zamanlarda sağanak yağmura teslim oldu. Aniden bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşatırken, cadde ve sokaklar göle döndü.

    Haziran ayında olmamıza rağmen dengesiz ilerleyen hava koşulları vatandaşları şaşırtırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı daha geldi.

    METEOROLOJİ'DEN SON DEĞERLENDİRME

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

    Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

    Meteoroloji den sağanak yağış uyarısı #1

    BATI BÖLGELERDE SICAKLIK ARTIYOR

    Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinde 2-4 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

    Meteoroloji den sağanak yağış uyarısı #2

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