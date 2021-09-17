PKK'dan kaçan bir terör örgütü üyesi daha teslim oldu

PKK'dan kaçan bir terör örgütü üyesi daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine sığındı.

BU YIL TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 146'YA YÜKSELDİ

Örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı ise 146'ya yükseldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;