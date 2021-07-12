Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 2023 ve 2053 vizyonlarının Türkiye için sıradan bir siyasi söylem olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Türkiye'nin aşılamadaki performansının diğer ülkelere göre çok daha iyi olduğunu belirten Recep Tayyip Erdoğan, sayının 59 milyona yaklaştığını söyledi.

Erdoğan, turizm sektörünün son sürat çalıştığını da ifade ederek, "2021'de ihracatı 200 milyar doların üzerine çıkararak tüm zamanların rekorunu kıracağız." dedi.

"2023 VE 2053 VİZYONU TÜRKİYE İÇİN SIRADAN SİYASİ SÖYLEMLER DEĞİL"

Cumhurbaşkanı son olarak, 2023 ve 2053 vizyonunun Türkiye için sıradan siyasi söylemler olmadığını belirterek, "Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar VİDEO

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"AŞILAMADA İYİ BİR ORANDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Yapılan toplam aşılama sayımız 59 milyona yaklaştı. En yaygın korunma biçimi aşılamadır. Virüsün yeni varyantları insanlığı tehdit ediyor. Aşılamada iyi bir orandayız.

Ülkemizin normalleşme adımlarını süratle atmasında aşılamanın büyük bir payı var. Ciddi gayretler ve fedakarlıklar sayesinde elde ettiğimiz bu avantaja sahip çıkmak zorundayız. Toplumsal bağışıklık sağlanana kadar temizlik, maske ve mesafeden taviz vermemeliyiz. İnsanların kalabalık olduğu her organizasyonda bu kurallara uymalıyız. Bayramda da bu tedbirlere uymalıyız.

"TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRACAĞIZ"



Turizm sektörümüz son süratle çalışıyor. Üretim ve ihracatta da bir sıkıntımız yoktu. 2021'de ihracatı 200 milyar doların üzerine çıkararak tüm zamanların rekorunu kıracağız.

Pek çok şehrimizde OSB'ler yetersiz kaldığı için yenilerinin kuruluş hazırlıkları yapılıyor. Gaziantep'te 6'ncı OSB kuruluyor. Yetişmiş eleman istihdamı konusunda sıkıntı arttığı için mesleki eğitimde yeni bir plan üzerine çalışıyoruz. Meslek okullarını sanayi bölgelerine yakın yerlerde açarak okul eğitimi ile pratik eğitimi birleştiriyoruz.

Tüm bu olumlu gelişmelerin istihdama sağladığı katkıların neticelerini birlikte takip edeceğiz.

"EKONOMİDE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Kabine Toplantısı'nda ekonomi ile ilgili yaptığımız kapsamlı bir değerlendirmeyi sizlerle paylaşmıştım. Sıkıntılarımız, sorunlarımız elbette var. Ama elimizdeki imkanlar ve yakaladığımız fırsatlar bu sıkıntıların katbekat üzerindedir. 2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranı ile dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu ispatlayacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz.

Vatandaşlarımızın salgın döneminde yaşadığı kayıpları telafi etmek için pek çok teşvik programını devreye aldık. Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız. 2023 ve 2053 vizyonu, Türkiye için sıradan siyasi söylemler değildir.





"İSTİKRAR VE GÜVENLE ÖNÜMÜZÜ DAHA RAHAT GÖREBİLECEĞİZ"

Ülkemizi istikrar ve güvenle hedeflerine yaklaştırdığımızda önümüzü daha rahat görebileceğiz.

Uzunca bir süredir Türkiye'yi diz çöktürmek için kurulan her tuzak, oynanan her oyun milletimizle birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirmiştir. Artık Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Gündemimizdeki projeleri hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi tamamen inşa etmiş olacağız.

Ulaşım ülkemizde en önemli yatırımları yaptığımız alanların başında geliyor. Hamd olsun geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli bir kısmına ulaştık.





"15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ, DERSLER ÇIKARILACAK TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"



Önümüzdeki perşembe günü 15 Temmuz kanlı darbe girşiminin yıl dönümü. Bu vesileyle 15 Temmuz şehtilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz destanı, dersler çıkarılacak tarihi bir dönüm noktasıdır. İnşallah 15 Temmuz günü bizzat iştirak edeceğimiz programlarda milletimize şükranlarımızı tekrar ifade edeceğiz. Diğer yandan önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nda Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. 20 Temmuz törenlerine katılacağız."