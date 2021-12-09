80 yaşında, kızı için Diyarbakır nöbetine katıldı

8 yıl önce 12 yaşındayken kaçırılan kızı Helin için Diyarbakır'a gelen babası Abdurrahman Bozanlı, evlat nöbetine katıldı. Nöbetteki aile sayısı 248'e yükseldi.

Diyarbakır'da, HDP il binası önünde çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin kararlı nöbeti sürüyor.

HDP il binası oturma eylemi yapan ailelere bir aile daha katıldı.

Hazro ilçesinde 8 yıl önce 12 yaşındayken kaçırılan Helin için gelen babası Abdurrahman Bozanlı ve eniştesi Agit Demir'in katılımıyla aile sayısı 248'e yükseldi.

"GELİP DEVLETİMİZE SIĞINSIN"

Abdurrahman Bozanlı rahatsızlığı nedeniyle konuşamazken, Helin'in eniştesi Agit Demir, baldızının HDP tarafından kaçırılıp dağa götürüldüğünü belirterek, "8 seneden beri kayıptır. Gelip devlete teslim olsun. Hiç haber alamadık. Ne duyduk ne gördük. Birçok yeri aradık bulamadık. Burada oturmaya devam edeceğim. Sonuna kadar. Helin, nerede olursa olsun, gelsin devletimize sığınsın." dedi.

NÖBETİ BAŞLATAN KIVILCIM

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP İl binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu.

Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 829 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.























