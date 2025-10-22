81 ilde göçmen kaçakçılığı denetimlerinde 169 organizatör yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Göçmen kaçaklığına karşı çalışmalar Türkiye genelinde aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda 81 ilde gerçekleştirilen son denetimlerin detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 169 organizatörün yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, uygulamada 430 bin 454 kişinin sorgulandığını belirtti.

"783 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI"

Uygulamada 783 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik dün düzenlenen denetimlerimizde; 132'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 169 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 783 düzensiz göçmen yakalandı.

"UYGULAMADA 27 BİN 347 PERSONEL GÖREV ALDI"

Göç İdaresi Başkanımız, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanımız, Jandarma Genel Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız koordinesinde; polislerimiz, jandarmamız, sahil güvenliklerimizce; 27 bin 347 personel, 8 bin 690 ekip ile 5 bin 761 noktada; 6 bin 897 umuma açık yer, 3 bin 892 metruk bina, 457 terminal kontrol edildi.

"TESPİT EDİLEN DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN GÖNDERİLME İŞLEMLERİ BAŞLATILDI"