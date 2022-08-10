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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
- Haber Merkezi
- 10.08.2022 - 14:42
- Güncelleme : 10.08.2022 - 15:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Türkiye'ye gelen ülke liderlerini ağırlamaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti
Yaklaşık 1 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, iki ülkenin ticaret hacmi ve bölgesel konular ele alındı.