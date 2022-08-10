Petrol
96.1
-0.22%
Euro
18.5464
1.47%
Dolar
17.9585
0.33%
Altın
1.04
0.68%
Borsa
2817
0.00%
Bitcoin
430.876
2.71%
BTXN Coin
7.49
-0.92%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama’yı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 15:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama’yı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Türkiye'ye gelen ülke liderlerini ağırlamaya devam ediyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti.

    Görüşme basına kapalı gerçekleşti

    Yaklaşık 1 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

    Görüşmede, iki ülkenin ticaret hacmi ve bölgesel konular ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama’yı kabul etti #1


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Pozitif çıktı, organları bağışlanamayacak
    3. Sayfa

    Pozitif çıktı, organları bağışlanamayacak

    Trabzon Havalimanı'nda Temmuz ayında 452 bin yolcuya hizmet verildi
    İç Haber

    Trabzon Havalimanı'nda Temmuz ayında 452 bin yolcuya hizmet verildi

    Görüş Bildir