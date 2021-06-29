Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

Son olarak Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

"Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek!" ifadelerinin kullanıldığı duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Hakkâri Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek!"