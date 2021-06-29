Euro
10.3916
0.21%
Dolar
8.7309
0.55%
Altın
492.32
-0.92%
Borsa
1.368
-0.36%
Bitcoin
315.199
5.44%
EXEN Coin
31.09
2.30%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • AA
    • 29.06.2021 - 16:21
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 16:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

    Son olarak Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    "Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek!" ifadelerinin kullanıldığı duyuruda şu ifadeler yer aldı:

    "Hakkâri Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek!"

    Hakkari de 3 terörist etkisiz hale getirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir