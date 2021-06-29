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- Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- AA
- 29.06.2021 - 16:21
- Güncelleme : 29.06.2021 - 16:32
Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.
Son olarak Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
"Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek!" ifadelerinin kullanıldığı duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"Hakkâri Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek!"