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    YKS ek yerleştirme tercihleri başladı

    ÖYSM Başkanlığı, 2022 YKS sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin başladığını duyurdu.
    • 07.09.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 11:00
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    YKS ek yerleştirme tercihleri başladı

    Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihlerinde start verildi.

    ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2022-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 7-13 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

    13 Eylül'de sona erecek

    İHA'nın aktardığına göre duyuruya göre, saat 10.00’da başlayan tercih işlemleri, 13 Eylül saat 23.59’da sona erecek.

    Öte yandan, ÖSYM tarafından, 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, ÖSYM’nin internet sitesinden erişilebileceği, tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

    YKS ek yerleştirme tercihleri başladı #1


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