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    İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

    İstanbul'daki huzur denetiminde araçlar didik didik aranırken, kayıt dışı olduğu öğrenilen 3 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapıldı.
    • 08.06.2022 - 21:37
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 21:51
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    İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirdi.

    Taksim'de gerçekleştirilen uygulamada şüphelenilen araçlar durdurularak sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı.

    Denetimde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri görev alarak adeta kuş uçurtmadı.

    Narkotik köpeği Anna’da uygulamada yerini aldı

    Uygulamada hassas burunlu narkotik köpeği Anna’da bulunarak araçlarda arama gerçekleştirdi. Uygulama esnasında durumundan şüphe edilen araçlar durduruldu.

    Araçlar tek tek aranırken vatandaşlarında GBT kontrolleri yapıldı. Taksim’de yapılan uygulama sonucunda; Kemersiz araç kullanmaktan 3 kişi toplam 588 Türk Lirası, kasksız motosiklet kullanmaktan iki kişi toplam 392 Türk Lirası ceza kesilirken ehliyet puanı bittiğinden dolayı 1 otomobil sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

    İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması VİDEO


    İstanbul da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması #1

    3 kimliksiz kayıt dışı yabancı uyruklu şahıs tespit edildi

    Yapılan uygulama esnasında 3 yabancı uyruklu şahsın kayıt dışı olduğu tespit edildi. Kayıtsız yabancı uyruklu şahıslar işlem yapılmak adına Beyoğlu Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Öte yandan, uygulama sırasında otomobili aranan bir sürücü basın mensuplarına tehditler savurdu. Bunun üzerine uygulamada görev alan polis ekipleri tehdit eden sürücüye uyarıda bulundu.

    İstanbul da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması #2

    İstanbul da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması #3


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