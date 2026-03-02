Abbas Arakçi'den ABD-İsrail saldırılarına yanıt: Bizi bombalıyorsunuz diye saldırıyoruz

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı kapsamlı operasyonların ardından İran da misilleme saldırıları gerçekleştirdi.

ABD'nin Körfez ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e saldıran İran, dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve üst düzey yetkililerini kaybetti.

"BİZİ BOMBALADIĞINIZ İÇİN SALDIRIYORUZ"

Karşılıklı saldırılar ve açıklamalar ardı ardına gelirken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD basını NBC News'ün canlı yayınına katılarak röportaj verdi.

Abbas Arakçi, ülkesinin misilleme saldırılarını savunurken, kendisine yöneltilen "Amerikan üslerine neden saldırılıyor?" sorusuna "Çünkü bizi bombalıyorsunuz" yanıtını verdi.

OPERASYONUN İLK GÜNÜ İRAN DİNİ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

ABD ve İsrail'in 'Epik Öfke' ve 'Kükreyen Aslan' ismini verdikleri operasyonları, İran'ın nükleer tesislerini, balistik füze üslerini ve askeri altyapısını hedef aldı.

Operasyonun ilk saatlerinde Hamaney'in Tahran'daki ofisi vuruldu ve İran devlet medyası ertesi gün Hamaney'in ölümünü doğruladı.

Misilleme olarak İran, İsrail'e ve Körfez'deki ABD üslerine füze ve 'drone' saldırıları düzenledi.

DURUM 'KONTROL ALTINDA' DEDİ

Saldırılarda Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi ülkelerdeki hedefler vuruldu.

NBC röportajında Arakçi, durumun 'kontrol altında' olduğunu ve 'neredeyse tüm yetkililerin güvende ve hayatta' olduğunu belirtti.

"ANLAŞMA UFUKTA GÖRÜNÜYORDU"

Arakçi, nükleer müzakerelerin devam ettiği sırada saldırının neden yapıldığını anlamadığını ifade ederek, "Cenevre'de ABD'li temsilcilerle görüşmelerimiz ilerliyordu, anlaşma ufukta görünüyordu." dedi.

Arakçi, rejim değişikliğinin 'imkansız bir görev' olduğunu vurgulayarak, İran'ın savunmasını sürdüreceğini söyledi.

"SALDIRILAR 4-5 HAFTA DAHA SÜRECEK"

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların 'dört-beş hafta' sürebileceğini ve İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için operasyonun devam edeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise saldırıları 'İran'daki terörist rejime karşı varoluşsal tehditleri ortadan kaldırma' olarak nitelendirdi.